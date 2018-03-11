СМИ: в результате крушения частного турецкого самолета в Иране погибли 11 человек

ТАСС, 11 марта. По меньшей мере 11 человек погибли в результате крушения в воскресенье частного турецкого самолета в Иране. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на представителей управления гражданской авиации Ирана.

По его данным, погибли восемь пассажиров и три члена экипажа.

BREAKING: Turkish plane crashes in Iran on way to Istanbul, leaving 11 dead THE NEWS - GROUP OF WORLD - https://t.co/kgHRd4jKx3 pic.twitter.com/TgXCDysKy6 — Newsgw (@newsgwcom) 11 марта 2018 г.

По информации иранского агентства Tasnim, частный лайнер Bombardier Challenger 600, направлявшийся из Шарджи (ОАЭ) в Стамбул, исчез с экранов радаров в 18:50 по местному времени (18:20 мск). Он упал недалеко от города Шахре-Корд в горном районе в центральной части Ирана.

По предварительным данным, после столкновения с землей самолет загорелся. В распоряжении агентства оказался снимок горного массива, над которым поднимается черный дым. В районе катастрофы развернута поисковая операция.

18 февраля в Иране разбился пассажирский самолет ATR-72, выполнявший внутренний рейс из Тегерана в Ясудж. Он потерпел крушение в районе горы Дена (горная система Загрос) в провинции Исфахан. На борту самолета находились 60 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

В качестве одной из версий авиакатастрофы называется столкновение с горой в условиях плохой видимости.