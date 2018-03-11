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СМИ: причиной крушения частного самолета в Иране могло стать возгорание двигателя

Происшествия
11 марта, 20:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, марта. /ТАСС

В связи с плохими погодными условиями в районе крушения лайнера и сильным дождем, спасатели смогут добраться до места авиакатастрофы не раньше, чем через четыре часа

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МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Возгорание двигателя могло стать причиной крушения частного турецкого самолета Bombardier Challenger 600 в Иране. Об этом, как передает в воскресенье агентство ISNA, заявил представитель иранского Управления по чрезвычайным ситуациям Моджтаба Халиди.

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"Это подтверждают и очевидцы из близлежащих селений, которые видели, как лайнер горел еще до столкновения с землей", - указал он.

Как сообщалось ранее, направлявшийся из Шарджи (ОАЭ) в Стамбул частный турецкий самолет исчез с экранов радаров в 18:50 по местному времени (18:20 мск). Он упал недалеко от города Шахре-Корд в горном районе на юго-западе Ирана в 400 км к югу от Тегерана. На борту находились восемь пассажиров и трое членов экипажа. По данным иранского агентства IRNA, все они погибли.

В связи с плохими погодными условиями в районе крушения лайнера и сильным дождем, спасатели, как отмечается, смогут добраться до места авиакатастрофы не раньше, чем через четыре часа.

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