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Одной из жертв авиакатастрофы в Иране стала дочь главы турецкого холдинга Basaran

Происшествия
11 марта, 20:47 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 11, марта. /ТАСС

Вместе с Миной Башаран в самолете также летели семь ее друзей

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АНКАРА, 11 марта. /ТАСС/. Дочь председателя совета директоров инвестиционного холдинга Basaran Хюсейна Башарана Мина Башаран находилась на борту частного самолета, который разбился в воскресенье в Иране. Об этом сообщил телеканал NTV.

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По его данным, вместе с Миной Башаран в самолете также летели семь ее друзей. Трое остальных погибших являются членами экипажа.

По информации иранского агентства Тасним, частный лайнер Bombardier Challenger 600, направлявшийся из Шарджи (ОАЭ) в Стамбул, исчез с экранов радаров в 18:50 по местному времени (18:20 мск). Он упал недалеко от города Шахре-Корд в горном районе в центральной части Ирана. В районе катастрофы развернута поисковая операция.

18 февраля в Иране разбился пассажирский самолет ATR-72, выполнявший внутренний рейс из Тегерана в Ясудж. Авиакатастрофа произошла в районе горы Дена (горная система Загрос) в провинции Исфахан. На борту самолета находились 60 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

В качестве одной из версий авиакатастрофы называется столкновение с горой в условиях плохой видимости.

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