В Чувашии трехлетняя девочка погибла, провалившись в полынью

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Следственный комитет по Чувашской республике начал доследственную проверку после гибели трехлетней девочки в Чебоксарском районе. Ребенок провалился в полынью реки, сообщает в воскресенье пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

"Следственный отдел проводит доследственную проверку по факту гибели трехлетней девочки, проживавшей в деревне Лагери Чебоксарского района. Как следует из материалов, 11 марта девочка провалилась под лед в полынью реки Рыкши, протекающей в этом же населенном пункте", - пояснили в пресс-службе.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства трагедии, в том числе устанавливают, где находились родители ребенка в момент ЧП. Не исключено, что по результатам проверки возбудят уголовное дело.