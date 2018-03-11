Вандалы подожгли православный храм в Киеве

КИЕВ, 11 марта. /ТАСС/. Неизвестные совершили поджог храма Преображения Господня в Киеве. Об этом в воскресенье сообщили в информационно-просветительском отделе Украинской православной церкви Московского патриархата.

"Неизвестные в ночь с 9 на 10 марта 2018 года разбили окно, залили внутрь горючую смесь и подожгли храм. Он получил значительные повреждения и нуждается в ремонте", - говорится в сообщении. "Это уже не первый акт вандализма в отношении этого храма. 1 октября 2015 злоумышленники оставили на стене церковного здания оскорбительные надписи", - напомнили представители Украинской православной церкви.

Нападения на православные храмы на Украине

В 2017 году, по данным Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, 19 храмов канонической Украинской православной церкви подверглись нападениям радикалов. С начала 2018 года произошло еще десять подобных случаев.

В частности, в начале января 2018 года вандалы измазали красной краской памятные таблички на стенах Спасо-Преображенского храма в Чернигове. Чуть позже в Одесской области неизвестные оставили на стенах церквей наклейки с провокационным содержанием.

Во время празднования Рождества около 30 членов националистической организации "С14" заблокировали въезд в Киево-Печерскую лавру. Радикалы устроили потасовку, а на следующий день через СМИ распространили угрозы в адрес священнослужителей и прихожан лавры.

Позже, 25 января, представители "С14" спилили информационный стенд возле часовни Десятинного монастыря в Киеве. Националисты обвинили Московский патриархат в "незаконном захвате земли" и строительстве часовни около места археологических раскопок рядом с Десятинной церковью. Той же ночью в часовне произошел пожар, по подозрению в поджоге на 60 суток были задержаны Александр Горбань и Алексей Шемотюк. Однако уже 5 февраля апелляционный суд Киева отпустил их на свободу.

В Киеве в ночь на 12 января неизвестные ограбили и осквернили храм Казанской иконы Божьей Матери при Национальном научном центре радиационной медицины, они вынесли ценные вещи и выбросили на пол святые дары, заготовленные для причастия больных. 10 января и 7 февраля нападениям вандалов подвергся Покровский храм города Черноморска Одесской области. 3 февраля подожгли храм Святого Владимира во Львове. 26 февраля неизвестные устроили погром в алтаре храма Рождества Богородицы Молченского женского монастыря в Путивле.