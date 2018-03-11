Власти Краснодара расселят еще 20 квартир в доме, где произошел взрыв газа

КРАСНОДАР, 11 марта. /ТАСС/. Власти Краснодара расселят жильцов третьего подъезда дома, соседнего с тем, который наиболее пострадал в результате взрыва газа в субботу. Об этом информирует пресс-служба мэрии.

Ранее сообщалось, что после произошедшего накануне ЧП, в свои квартиры смогли вернуться жильцы трех из четырех подъездов. Жильцам всех 20 квартир четвертого подъезда, в котором произошел взрыв, предложили места в гостинице, вернуться в квартиры они пока не могут. В пресс-службе ГУ МЧС отметили, что всего в доме 80 квартир, в них проживают около 180 человек.

"Решение о временном расселении жильцов третьего подъезда - рекомендация экспертов, которые работают на месте ликвидации аварии. Это, согласно заключению специалистов, необходимо сделать прежде чем продолжать проведение работ по демонтажу поврежденных конструкций четвертого подъезда. Расселение уже началось, мы это делаем, чтобы обеспечить безопасность жителей дома", - цитирует пресс-служба слова мэра Евгения Первышова.

Уточняется, что будут отселены жители еще 20 квартир, им обеспечат проживание в гостинице и трехразовое питание. Вернуться в свои квартиры жители смогут только после того, как завершится восстановление подъезда.

Взрыв газовоздушной смеси произошел в субботу в четвертом подъезде на пятом этаже жилого дома на улице Славянской, 75. По последним данным, пострадали семь человек, в том числе двое детей 9 и 12 лет попали в реанимацию, а хозяин квартиры, где произошел взрыв, получил 90% ожогов тела. В результате ЧП произошло частичное обрушение внешней стены одной из квартир и трех балконов, возгорания не последовало.

В воскресенье после обследования пострадавшего подъезда было решено его восстановить. Разбор завалов планировалось завершить также в воскресенье.