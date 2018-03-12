В результате крушения вертолета в Нью-Йорке погибли два человека

НЬЮ-ЙОРК, 12 марта. /ТАСС/. Полиция подтвердила гибель двух человек в катастрофе частного прогулочного вертолета, упавшего в воскресенье в пролив Ист-Ривер в Нью-Йорке. На борту было шесть человек, включая пилота. Об этом на пресс-конференции сообщили начальник Управления полиции Нью-Йорка Джеймс О'Нил и начальник службы пожарной охраны мегаполиса Дэниел Нигро. Трансляцию вел телеканал NY1.

"На вертолете находились шестеро человек, включая пилота, который выбрался самостоятельно. Остальным пятерым этого сделать не удалось. Полиция и водолазы извлекли пятерых человек, трое из которых госпитализированы в критическом состоянии, а двое скончались", - уточнил Нигро, добавив, что летчик был отправлен на обследование и чувствует себя нормально.

В полиции сообщили, что вертолет совершил жесткую посадку и полностью затонул. "Вертолет принадлежит частной компании Liberty Helicopter, которая совершает чартерные рейсы над городом для съемки достопримечательностей и красивых пейзажей", - сказал О'Нил. Он также заявил, что в спасательной операции участвуют полицейские, водолазы и сотрудники Береговой охраны США.

Расследованием причин трагедии будет заниматься Национальное управление по безопасности на транспорте, его группа прибудет в Нью-Йорк 12 марта. По информации Федерального авиационного управления США, Eurocopter AS350 упал в пролив Ист-Ривер рядом с островом Рузвельта. Имеются сведения от пилота другого вертолета, который видел Eurocopter AS350 и как из его двигателя шел дым.