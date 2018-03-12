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В Новосибирске горит склад с шинами

Происшествия
12 марта, 5:28 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 12, марта. /ТАСС

Из-за крупного пожара задымлены несколько ближайших жилых кварталов

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© Егор Алеев/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 12 марта. /ТАСС/. Крупный пожар произошел утром в понедельник в Заельцовском районе Новосибирска, из-за горящего на большой площади склада с автомобильными шинами задымлены ближайшие жилые кварталы. Об этом сообщил ТАСС представитель ГУ МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков.

"По предварительным данным, погибших или пострадавших нет. Площадь возгорания - не менее 300 кв. метров. Очень высокая температура, происходит деформация металлоконструкций. На место происшествия ожидается прибытие пожарного поезда", - сказал он.

Пожар в складском здании на улице Шорная-1 начался в 06:30 (02:30 мск). Тушение ведется по повышенному номеру сложности, на месте работают 90 человек, в том числе 60 - от МЧС, 19 единиц техники.

Ближайшие улицы задымлены, развернуты две химические лаборатории для замеров воздуха.

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