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В Якутии проверяют таксистов после ДТП с четырьмя жертвами

Происшествия
12 марта, 7:10 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 12, марта. /ТАСС

В результате аварии также пострадали девять человек

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ЯКУТСК, 12 марта. /ТАСС/. Сотрудники регионального Гостехнадзора и МВД Якутии начали совместную профилактическую операцию по выявлению нелегальных таксистов после ДТП с участием маршрутного такси, унесшего жизни четырех человек. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте Управления по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники республики.

"Инженеры-инспекторы Управления Гостехнадзора Республики Саха (Якутия) при взаимодействии с сотрудниками ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия) <...> в период с 12 марта по 13 апреля 2018 года проведут профилактическую операцию "Такси" по проверке легковых автомобилей, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа легковым такси, а также выявлению лиц, осуществляющих деятельность без разрешения на территории Республики Саха (Якутия)", - говорится в сообщении.

9 марта при столкновении самосвала и микроавтобуса, осуществлявшего перевозку пассажиров, четыре человека погибли и девять пострадали.

Авария произошла на 143 километре федеральной автомобильной дороги "Вилюй" в Горном районе республики.

СУ СК РФ по региону и прокуратура проводят проверку, в том числе следователи выясняют наличие лицензии у водителя такси.

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