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Водитель протаранил машину ГИБДД на парковке ТЦ в Подмосковье

Происшествия
12 марта, 7:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

В результате ЧП пострадал полицейский

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МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Сотрудник ГИБДД пострадал при задержании неадекватного водителя автомобиля "УАЗ", наехавшего на полицейскую машину на парковке около торгового центра в подмосковном Клину.

Как сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, в дежурную часть обратился сотрудник службы безопасности торгового центра на Литейной улице. Прибывшие по указанному адресу полицейские потребовали от водителя остановиться.

"Гражданин отказался выполнить законные требования полицейских и попытался скрыться, умышленно совершив наезд на служебную машину", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники ГИБДД стали преследовать водителя. При задержании правонарушителя, создававшего явную угрозу жизни и здоровью участникам дорожного движения, сотрудники полиции применили табельное оружие, а также блокировали транспортное средство патрульными автомобилями.

"В результате принятых мер нарушитель был задержан. <...> при погоне три полицейских автомобиля были повреждены, один сотрудник ГИБДД получил телесные повреждения", - сообщили в ГУ МВД.

Полицейские установили, что машина, на которой попытался скрыться 35-летний житель Новгородской области, находится в угоне.

Проводится проверка.

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