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СМИ: найден черный ящик разбившегося в Иране частного турецкого самолета

Происшествия
12 марта, 9:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

В республике ожидают прибытия спецрейса с представителями властей Турции и родственниками погибших

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ТАСС, 12 марта. Бортовой самописец обнаружен на месте крушения частного турецкого самолета в Иране. Об этом сообщило в понедельник агентство IRNA со ссылкой на местные власти.

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По сведениям агентства, черный ящик будет доставлен специалистам для расшифровки. В ближайшее время в Иран прибудет специальный рейс с представителями турецких властей и родственниками жертв катастрофы, отмечает агентство.

Частный самолет, принадлежавший турецкому инвестиционному холдингу Basaran, следовал из Шарджи (ОАЭ) в Стамбул и исчез с экранов радаров в воскресенье в 18:50 по местному времени (18:20 мск). Он упал недалеко от города Шахре-Корд, в горном районе на юго-западе страны, в 400 км от Тегерана. На его борту находились 11 человек - восемь пассажиров, в том числе 28-летняя дочь председателя совета директоров компании Мина Башаран, а также три члена экипажа. Все они погибли.

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