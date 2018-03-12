СМИ: найден черный ящик разбившегося в Иране частного турецкого самолета

ТАСС, 12 марта. Бортовой самописец обнаружен на месте крушения частного турецкого самолета в Иране. Об этом сообщило в понедельник агентство IRNA со ссылкой на местные власти.

По сведениям агентства, черный ящик будет доставлен специалистам для расшифровки. В ближайшее время в Иран прибудет специальный рейс с представителями турецких властей и родственниками жертв катастрофы, отмечает агентство.

Частный самолет, принадлежавший турецкому инвестиционному холдингу Basaran, следовал из Шарджи (ОАЭ) в Стамбул и исчез с экранов радаров в воскресенье в 18:50 по местному времени (18:20 мск). Он упал недалеко от города Шахре-Корд, в горном районе на юго-западе страны, в 400 км от Тегерана. На его борту находились 11 человек - восемь пассажиров, в том числе 28-летняя дочь председателя совета директоров компании Мина Башаран, а также три члена экипажа. Все они погибли.