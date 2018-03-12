Пять человек госпитализированы после ДТП с маршруткой в Астрахани

АСТРАХАНЬ, 12 марта. /ТАСС/. Пять человек, в том числе шестилетний ребенок, госпитализированы после лобового столкновения автомобиля Toyota с маршрутным такси в Астрахани. От удара микроавтобус опрокинулся, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла в примерно в 08.00 (7.00 мск) на перекрестке улиц Академика Королева и Коммунистической. "Предварительно установлено, что 33-летний водитель автомобиля Toyota не уступил дорогу маршрутному такси № 82. От удара произошло опрокидывание микроавтобуса, которым управлял мужчина 1973 года рождения. В результате пострадали пять пассажиров "Газели": 42-летняя женщина, мужчины в возрасте 22, 27 и 45 лет, а также шестилетний мальчик", - сказали в пресс-службе.

Полиция проводит административное расследование.