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Пять человек госпитализированы после ДТП с маршруткой в Астрахани

Происшествия
12 марта, 9:08 UTC+3 АСТРАХАНЬ АСТРАХАНЬ 12, марта. /ТАСС

Полиция проводит административное расследование

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АСТРАХАНЬ, 12 марта. /ТАСС/. Пять человек, в том числе шестилетний ребенок, госпитализированы после лобового столкновения автомобиля Toyota с маршрутным такси в Астрахани. От удара микроавтобус опрокинулся, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла в примерно в 08.00 (7.00 мск) на перекрестке улиц Академика Королева и Коммунистической. "Предварительно установлено, что 33-летний водитель автомобиля Toyota не уступил дорогу маршрутному такси № 82. От удара произошло опрокидывание микроавтобуса, которым управлял мужчина 1973 года рождения. В результате пострадали пять пассажиров "Газели": 42-летняя женщина, мужчины в возрасте 22, 27 и 45 лет, а также шестилетний мальчик", - сказали в пресс-службе.

Полиция проводит административное расследование.

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