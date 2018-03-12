В Подмосковье задержали подозреваемого в нападении с ножом на двух подростков

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Двоих подростков госпитализировали с ножевыми ранениями в подмосковном Коломенском, подозреваемого в нападении задержали. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и задержан мужчина 1988 года рождения. Преступление совершено в ходе возникших неприязненных отношений во время ссоры", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, в воскресенье вечером молодые люди 2000 и 2001 годов рождения самостоятельно обратились в Коломенскую больницу с колото-резаными ранениями. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью").