Один человек погиб и еще один пострадал в ДТП в Подмосковье

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись в подмосковной Истре, один человек погиб и один пострадал. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"В 08:43 в Истре на автодороге А108 произошло столкновение двух транспортных средств. В результате происшествия один человек погиб и один ранен", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Как уточнили ТАСС в подмосковном управлении ГИБДД, авария с участием двух легковых автомобилей "Киа" и "Мицубиси" произошла на 510-м километре автодороги. "По факту ДТП проводится проверка. Погиб водитель Kia, еще один пострадавший госпитализирован с различными травмами", - отметил представитель ГИБДД.