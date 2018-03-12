Жительницу Волгоградской области арестовали по подозрению в убийстве своего ребенка

ВОЛГОГРАД, 12 марта. /ТАСС/. Центральный районный суд Волгограда арестовал жительницу Волгоградской области, подозреваемую в убийстве своего девятимесячного ребенка, сообщили в понедельник в пресс-службе регионального управления СКР.

Ранее в областном главке МВД сообщали, что 10 марта в городе Волжский задержали 27-летнюю женщину, которая, по версии следователей, 4 марта на съемной квартире в Волгограде совершила убийство своего девятимесячного сына, а тело младенца выбросила в мусорный контейнер возле дома.

"Центральным районным судом Волгограда подозреваемой по статье УК РФ "Убийство" избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допроса задержанная пояснила, что, не желая иметь второго ребенка и в дальнейшем его воспитывать, а также из-за упреков родителей в том, что она не имеет постоянного заработка, решила избавиться от ребенка", - сказали в пресс-службе регионального СКР.

Расследование дела продолжается, ведется поиск тела ребенка.