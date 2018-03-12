Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд не восстановил в должности подозреваемого в злоупотреблениях гендиректора "Прогресса"

Происшествия
12 марта, 10:50 UTC+3 САМАРА САМАРА 12, марта. /ТАСС

Апелляционную жалобу адвокатов Кирилина также оставили без удовлетворения

Поделиться
Материал из 1 страницы

САМАРА, 12 марта. /ТАСС/. Самарский областной суд в понедельник отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на отстранение от должности гендиректора ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Александра Кирилина, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Смотрите также
Генеральный директор Ракетно-космического комплекса "Прогресс" Александр Кирилин

Ракетно-космический центр "Прогресс". Досье

"Постановление Самарского районного суда об отстранении от должности гендиректора РКЦ "Прогресс" Кирилина оставить без изменения, апелляционную жалобу адвокатов оставить без удовлетворения", - говорится в решении областного суда.

Ранее сообщалось, что 16 февраля Самарский районный суд отстранил Кирилина от должности на время следствия по возбужденному в отношении него уголовному делу о злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, гендиректор РКЦ ради получения преимуществ для компании "Союзобщемашимпорт" заключил с ней договор на поставку оборудования по завышенной стоимости.

Защита Кирилина обжаловала решение суда об отстранении от должности. По мнению адвоката, ходатайство следствия об отстранении было рассмотрено судом с процессуальными нарушениями, в том числе было нарушено право Кирилина на защиту.

Ракетно-космический центр "Прогресс" (ранее "ЦСКБ- Прогресс" - прим. ТАСС) - ведущее российское предприятие и один из лидеров мировой космической отрасли по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей среднего класса. Ракеты-носители, созданные на предприятии, используются для запуска пилотируемых и транспортных кораблей на МКС, а также для запусков зарубежных полезных нагрузок.

Смотрите также

Суд временно отстранил от должности гендиректора РКЦ "Прогресс"

Возбуждено уголовное дело за неуплату пошлин при поставке оборудования на РКЦ "Прогресс"

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Самарская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Топилин объяснил резкое увеличение зарплат бюджетникам выполнением майских указов
2
Самолет US-Bangla Airlines потерпел крушение в Непале
3
AP: при крушении самолета в Непале погибли не менее 38 человек
4
Россияне не пострадали при крушении самолета в Непале
5
Украина хочет построить космодром на западе Австралии
6
Путин рассказал, как "пьяная выходка" подняла по тревоге спецслужбы на ОИ в Сочи
7
Санкции ЕС в отношении России в связи с событиями на Украине. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама