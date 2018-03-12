Суд не восстановил в должности подозреваемого в злоупотреблениях гендиректора "Прогресса"

САМАРА, 12 марта. /ТАСС/. Самарский областной суд в понедельник отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на отстранение от должности гендиректора ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Александра Кирилина, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Постановление Самарского районного суда об отстранении от должности гендиректора РКЦ "Прогресс" Кирилина оставить без изменения, апелляционную жалобу адвокатов оставить без удовлетворения", - говорится в решении областного суда.

Ранее сообщалось, что 16 февраля Самарский районный суд отстранил Кирилина от должности на время следствия по возбужденному в отношении него уголовному делу о злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, гендиректор РКЦ ради получения преимуществ для компании "Союзобщемашимпорт" заключил с ней договор на поставку оборудования по завышенной стоимости.

Защита Кирилина обжаловала решение суда об отстранении от должности. По мнению адвоката, ходатайство следствия об отстранении было рассмотрено судом с процессуальными нарушениями, в том числе было нарушено право Кирилина на защиту.

Ракетно-космический центр "Прогресс" (ранее "ЦСКБ- Прогресс" - прим. ТАСС) - ведущее российское предприятие и один из лидеров мировой космической отрасли по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей среднего класса. Ракеты-носители, созданные на предприятии, используются для запуска пилотируемых и транспортных кораблей на МКС, а также для запусков зарубежных полезных нагрузок.