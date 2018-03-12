Девочка получила удар током в ЕАО при попытке сделать селфи у подстанции

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Серьезные травмы от удара током получила девочка-подросток при попытке сделать селфи у электроподстанции в одном из сел Еврейской АО. Об этом в понедельник сообщила прокуратура области.

Инцидент произошел накануне рядом с подстанцией Октябрьского РЭС филиала ОАО "ДРСК - Электрические сети ЕАО" села Амурзет. Девочка находилась там вместе со сверстниками.

"14-летняя девочка перелезла через ограждение подстанции для того, чтобы сделать селфи на телефон. В результате она получила травмы в виде электрических ожогов лица, рук и ног второй степени", - говорится в сообщении.

Пострадавшую госпитализировали в Октябрьскую центральную районную больницу, в настоящее время ее жизни ничего не угрожает. Прокуратура проводит проверку.