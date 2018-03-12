Осужденный за экстремизм журналист РБК Соколов просит суд об УДО

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Ходатайство об условно-досрочном освобождении осужденного по делу об экстремизме журналиста РБК Александра Соколова поступило в Тверской суд Москвы. Как сообщает корреспондент ТАСС, эта информация указана в картотеке на сайте суда.

10 августа 2017 года Тверской суд признал Соколова виновным в организации деятельности экстремистской организации и приговорил его к 3,5 года колонии общего режима. Редактор газеты "Дуэль" Юрий Мухин получил четыре года условно с испытательным сроком на четыре года, а активистов Сергея Барабаша и Валерия Парфенова суд приговорил к четырем годам колонии каждого.

Им инкриминируется ч. 1 ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности"). Как установил суд, фигуранты дела участвовали в деятельности запрещенной на территории РФ организации "Армия воли народа", признанной Мосгорсудом в 2010 году экстремистским сообществом, которую они затем переименовали в инициативную группу по проведению референдума "За ответственную власть". Фигуранты отрицали обвинения в свой адрес.

Позже Мосгорсуд смягчил активистам наказание на два месяца, признав в качестве смягчающих обстоятельств участие Барабаша в боевых действиях и состояние здоровья Парфенова.