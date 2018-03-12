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Следователи Архангельска выясняют обстоятельства гибели мужчины при обрушении стены

Происшествия
12 марта, 12:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

В СК сообщили, что погибший занимался демонтажем металлоконструкций

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МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Архангельской области проводит доследственную проверку после гибели 29-летнего мужчины при обрушении бетонного перекрытия стены на территории бывшего завода по производству силикатного кирпича. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба следственного комитета.

"Седьмого марта 2018 года днем на территории бывшего завода по производству силикатного кирпича, расположенного на улице Силикатчиков в городе Архангельске, произошло обрушение бетонного перекрытия стены, в результате которого погиб 29-летний мужчина, который занимался демонтажем металлоконструкций. По данному факту cледственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка" - говорится в сообщении.

Следователи выяснят обстоятельства произошедшего и установят собственника здания, по итогам проверки примут процессуальное решение.

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