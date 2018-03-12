Следователи Архангельска выясняют обстоятельства гибели мужчины при обрушении стены

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Архангельской области проводит доследственную проверку после гибели 29-летнего мужчины при обрушении бетонного перекрытия стены на территории бывшего завода по производству силикатного кирпича. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба следственного комитета.

"Седьмого марта 2018 года днем на территории бывшего завода по производству силикатного кирпича, расположенного на улице Силикатчиков в городе Архангельске, произошло обрушение бетонного перекрытия стены, в результате которого погиб 29-летний мужчина, который занимался демонтажем металлоконструкций. По данному факту cледственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка" - говорится в сообщении.

Следователи выяснят обстоятельства произошедшего и установят собственника здания, по итогам проверки примут процессуальное решение.