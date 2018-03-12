СК начал проверку после гибели мужчины, прыгнувшего с парашютом с радиовышки в Подмосковье

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Мужчина погиб в Орехово-Зуевском районе Подмосковья из-за нераскрывшегося парашюта при прыжке с радиовышки в Орехово-Зуевском районе Подмосковья. Как сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, по данному факту начата доследственная проверка.

"Предварительно установлено, что трое москвичей, увлекающихся экстремальным видом спорта бейсджампингом, приехали в поселок Авсюнино к радиовышке, чтобы совершить прыжки с высоты. Во время прыжка у одного из мужчин парашют полностью не раскрылся, так как он слишком поздно дернул за рычаг. При падении мужчина получил сильный удар о землю. От полученных травм он скончался", - сообщила Врадий.

По ее словам, инцидент произошел еще 8 марта. Потерпевший - 22-летний москвич. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.