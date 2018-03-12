Reuters: при крушении самолета в Непале погибли не менее 50 человек

ТАСС/Ruptly/Reuters

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. При крушении самолета авиакомпании US-Bangla Airlines в непальском международном аэропорту Трибхуван (Tribhuvan International Airport, TIA) погибли не менее 50 человек. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на представителя армии Непала.

Bombardier Dash Q-400 aircraft operated by US-Bangla Airlines is configured to carry 67 passengers and four crew skidded off the runway while landing at the Tribhuvan International Airport. pic.twitter.com/ISZTvmxeAi — Nirajan paudel (@njnpaudel) 12 марта 2018 г.

При этом AFP со ссылкой на представителя местной полиции сообщило о гибели 40 человек. В свою очередь агентство AP также со ссылкой на представителя местной полиции информировало о 38 жертвах и 23 пострадавших.

Как сообщалось ранее, во время посадки самолет Bombardier Q400, выполнявший рейс Дакка - Катманду, сошел со взлетно-посадочной полосы и оказался на расположенном рядом с аэропортом футбольном поле, после чего загорелся. По данным газеты The Kathmandu Post, на борту самолета находились 67 пассажиров и четыре члена экипажа. Издание сообщило о госпитализации 25 пострадавших.

По сведениям газеты Kathmandu Tribune, которая ссылается на авиадиспетчера, пилот перепутал направление посадки. "Воздушному судну было дано разрешение заходить на посадку с южной стороны, однако оно садилось на полосу с северной стороны", - приводит в свою очередь Kathmandu Post слова главы управления авиации Непала Санджива Гаутама, который предположил, что в работе оборудования самолета мог произойти сбой.