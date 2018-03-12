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МВД дает 1 млн руб. за помощь в раскрытии убийства в 2015 г. женщины и ее ребенка в Москве

Происшествия
12 марта, 14:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Женщина и ее 10-летняя дочь скончались от множественных колото-резаных ранений

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МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. МВД России объявило вознаграждение за информацию о личности подозреваемого в жестоком убийстве женщины и ее 10-летней дочери в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-центр министерства.

"МВД России гарантирует вознаграждение в сумме 1 млн рублей за предоставление информации, способствующей раскрытию убийства, и оказание помощи в установлении личности предполагаемого преступника, зафиксированного камерами видеонаблюдения. Разыскивается мужчина 18-25 лет, нормального телосложения, ростом около 170-175 см, глаза темные, волосы кудрявые и темные, удлиненные", - сообщили в МВД.

В 2015 году в квартиру элитного жилого дома на улице Шаболовка через крышу проник преступник и нанес множество колото-резаных ранений 41-летней женщине и ее 10-летней дочери, после чего скрылся. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции получили видеозаписи с камер наблюдения, на которых видно, как неизвестный перемещается по этажам и территории жилого комплекса.

"Имеются основания полагать, что лицо, зафиксированное на камерах видеонаблюдения, может быть причастно к совершению убийства. Всем, кому что-либо известно о местонахождении и личности разыскиваемого, просьба сообщить в дежурную часть ГУУР МВД России 8 (495) 667-72-14 (круглосуточно) и 8 (495) 667-01-15", - отмечается в сообщении пресс-центра.

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