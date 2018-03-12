Комиссия командования ВВО проводит проверку после ДТП с пострадавшими военнослужащими

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Комиссия командования Восточного военного округа совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту ДТП с участием "КамАЗа" воинской части ВВО на Камчатке, в котором пострадали военнослужащие. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ВВО.

Ранее заместитель министра здравоохранения по Камчатскому краю Марина Волкова сообщила ТАСС, что с места ДТП госпитализировали восемь военнослужащих в состоянии средней тяжести.

"Водитель автомобиля "КамАЗ" одной из воинских частей Восточного военного округа, двигаясь по дороге общего пользования Петропавловск-Камчатский - пос. Радыгина, в результате неблагоприятных погодных условий не справился с управлением и допустил съезд на обочину и опрокидывание. В результате ДТП несколько военнослужащих, находившихся в кузове автомобиля, получили ушибы <...> Комиссия командования Восточного военного округа совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту ДТП", - говорится в сообщении.