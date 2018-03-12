Россияне не пострадали при крушении самолета в Непале

ТАСС, 12 марта. Граждане России, по предварительной информации, не пострадали при крушении самолета в Непале. Об этом сообщили ТАСС в посольстве РФ в Катманду.

"Список пассажиров уточняется, но, по предварительной информации, российских граждан на борту не было", - сказали в посольстве.

"Информация требует уточнения, мы над этим работаем", - добавил собеседник.

ТАСС/Ruptly/Reuters

Как сообщалось ранее, во время посадки самолет Bombardier Q400, выполнявший рейс Дакка - Катманду, сошел со взлетно-посадочной полосы и после этого загорелся. На борту воздушного судна, по данным газеты The Kathmandu Post, находились 67 пассажиров и четыре члена экипажа.