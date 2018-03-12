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Россияне не пострадали при крушении самолета в Непале

Происшествия
12 марта, 13:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

При этом в российском посольстве королевства заявили, что информация требует уточнения

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ТАСС, 12 марта. Граждане России, по предварительной информации, не пострадали при крушении самолета в Непале. Об этом сообщили ТАСС в посольстве РФ в Катманду.

"Список пассажиров уточняется, но, по предварительной информации, российских граждан на борту не было", - сказали в посольстве.

"Информация требует уточнения, мы над этим работаем", - добавил собеседник.

ТАСС/Ruptly/Reuters

Как сообщалось ранее, во время посадки самолет Bombardier Q400, выполнявший рейс Дакка - Катманду, сошел со взлетно-посадочной полосы и после этого загорелся. На борту воздушного судна, по данным газеты The Kathmandu Post, находились 67 пассажиров и четыре члена экипажа.

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Крушение самолета Bombardier в Непале
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