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СК возбудил дело об отравлении угарным газом семьи в Подмосковье

Происшествия
12 марта, 13:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

В минувшие выходные в доме около деревни Шатеево были обнаружены тела двух взрослых и ребенка

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МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели семьи от отравления угарным газом в Талдомском районе Подмосковья. Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"По результатам проведения доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")", - сообщила она.

9 марта на втором этаже частного дома около деревни Шатеево были обнаружены тела супругов и их 6-летней дочери без следов телесных повреждений. На втором этаже дома также обнаружен газовый инфракрасный обогреватель с установленным газовым баллоном. При этом система вентиляции в комнате и на втором этаже дома отсутствовала.

"По предварительному заключению судмедэксперта, смерть двух взрослых и ребенка наступила в результате отравления угарным газом", - сообщила Врадий. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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