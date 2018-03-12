Мотопараплан под Оренбургом мог упасть из-за опасного снижения над озером

ОРЕНБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Причиной падения мотопараплана в Оренбургской области, в результате которого погиб пилот, могло стать опасное снижение над озером для видеосъемки, по факту возбуждено уголовное дело, сообщает в понедельник Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.

"Предварительной причиной происшествия послужило неисполнение пилотом требований законодательства о безопасности полетов, выразившееся в опасном снижении над озером в целях осуществления видеосъемки. Также установлено, что выполняемый полет не был согласован с Самарским зональным центром единой системы организации воздушного движения", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 10 марта на озере Малахово житель Оренбурга 1983 года выполнял полет на принадлежащем ему мотодельтаплане. Снижаясь над озером, мотодельтаплан коснулся кромки тонкого льда, в результате чего пилота затянуло под лед, и он погиб.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека").