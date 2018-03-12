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Доследственная проверка инициирована по факту смерти бывшего футболиста Герасимова в Китае

Происшествия
12 марта, 14:26 UTC+3 ШАНХАЙ /Корр. ТАСС, Иван Каргапольцев

Герасимов погиб 9 марта в результате ДТП в восточной китайской провинции Чжэцзян

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ШАНХАЙ, 12 марта. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. По факту гибели бывшего футболиста, гражданина России Владимира Герасимова в Китае инициирована доследственная проверка. Об этом сообщил в понедельник ТАСС консул Генконсульства РФ в Шанхае Андрей Куликов.

Герасимов погиб 9 марта в результате ДТП в восточной китайской провинции Чжэцзян.

"В Генконсульство РФ в Шанхае поступил рапорт из Управления общественной безопасности провинции Чжэцзян, в котором генконсульство было уведомлено о том, что 9 марта в районе уезда Аньцзи в результате ДТП погиб российский гражданин Владимир Герасимов 1989 года рождения. По предварительной информации, предоставленной полицией, Герасимов управлял мопедом без номеров и попал в аварию без участия третьих лиц, после чего был доставлен в больницу, где скончался", - рассказал дипломат.

По его словам, обстоятельства инцидента выясняются, по факту смерти инициирована доследственная проверка. Генконсульство, уточнил Куликов, находится в прямом контакте с родственниками. В настоящее время осуществляется подготовка к репатриации тела на родину.

Владимир Герасимов - воспитанник московского "Локомотива". Информация о его гибели в ДТП на территории Китая ранее была размещена на официальном сайте клуба "Металлург" (Выкса), за который он также выступал. Также Герасимов играл за клубы "Калуга", "Волчанин-Ратмир", "Ника", "Спартак-Авто", "Столица", "Металлург" (Королев), чешский "Богемианс".

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