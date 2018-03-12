Комиссия УФАС по Петербургу признала незаконной передачу Сампсониевского собора РПЦ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 марта. /ТАСС/.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Санкт-Петербургу признала в понедельник незаконной передачу в безвозмездное пользование на 49 лет Русской православной церкви (РПЦ) Сампсониевского собора, который был заложен Петром Великим в честь победы России над шведами под Полтавой в 1709 году, передает корр. ТАСС с заседания комиссии.



"Признать нарушение в действиях комитета [имущественных отношений Санкт-Петербурга], <...> предписание [на устранение нарушений] не выдавать", - сказал член комиссии. Он пояснил, что поскольку нарушения на данный момент устранены, предписание решено не выдавать.



Управление проверяло законность передачи собора по заявлению депутата Законодательного собрания города Максима Резника. Как утверждает депутат, договор о передаче собора городской комитет имущественных отношений заключил не с Санкт-Петербургской епархией РПЦ, а с приходом Сампсониевского собора, то есть с другим юридическим лицом.



В ходе заседания представитель комитета имущественных отношение города сообщила, что в документы о передаче объекта "внесены соответствующие изменения, в данном случае отсутствует предмет обсуждения". Как пояснила представитель, договор был изначально заключен с приходом, поскольку имущество - музейные предметы - передавались приходу, который и осуществляет их хранение, а "епархия является централизованной организацией для прихода". В дальнейшем собор и музейные ценности в любом случае были бы переданы непосредственно приходу, пояснила она.

Представитель заявителя при этом сообщил, что поскольку нарушение на момент заключения договора было, то действия комитета стоит признать незаконными.

История вопроса

Передача собора проходила под пристальным вниманием городских градозащитников и депутатов. После перехода объекта церкви депутат городского парламента Борис Вишневский обратился в профильный комитет с просьбой провести проверку состояния иконостаса из липового дерева и 68 икон в Сампсониевском соборе. Результаты проверки выявили на иконах центрального иконостаса мелкие сколы, царапины, а также подтеки.

При этом в петербургской митрополии ранее ТАСС сообщали, что следят за состоянием икон собора, и представитель музея вместе с настоятелем собора дважды в неделю осуществляет осмотр живописи и составляет об этом соответствующие акты.

Сампсониевский собор входил в комплекс Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" с 1984 года и в феврале 2017 года был передан в безвозмездное пользование РПЦ. Новый владелец обязался совместно с комплексом музея-памятника следить за сохранностью 141 предмета Музейного фонда РФ.

Собор - первый храм-памятник в честь победы русского оружия. Он был основан Петром I в 1710 году в честь победы под Полтавой, одержанной в день памяти святого Сампсония Странноприимца.