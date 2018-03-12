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Спасатели ищут лыжника на Эльбрусе

Происшествия
12 марта, 15:41 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 12, марта. /ТАСС

По версии МЧС, спортсмен упал в воду во время катания вне маркированных трасс

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НАЛЬЧИК, 12 марта. /ТАСС/. Лыжник упал с высоты в воду во время катания вне маркированных трасс на Эльбрусе. На его поиски выдвинулись сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России, сообщил ТАСС в понедельник начальник поисково- спасательного подразделения отряда Адамей Джаппуев.

"К нам поступило сообщение о том, что в ущелье Гара Баши [склон Эльбруса, высота над уровнем моря около 3,7 тыс. м] во время внетрассового [места, где запрещается кататься] катания на лыжах вылетел и, предположительно, упал в воду лыжник. На поиски выдвинулись шестеро сотрудников ЭВПСО", - сказал Джаппуев.

Спасателям пока не известно имя пострадавшего. Они также не дают прогнозов о времени завершения поисков.

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