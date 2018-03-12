СК начал проверку после смерти калужского пенсионера из-за опоздавшей скорой помощи

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Следственный комитет начал доследственную проверку смерти пенсионера в Калуге, к которому, по информации СМИ, долго не приезжала бригада скорой помощи. Об этом в понедельник сообщили в следственном управлении Следственного комитета по Калужской области.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области организовано проведение процессуальной проверки по факту смерти пенсионера, произошедшей 10 марта 2018 года на улице Жукова города Калуги", - сообщили в ведомстве.

Некоторые СМИ распространили информацию о том, что смерть мужчины могла наступить в результате несвоевременного приезда бригады скорой помощи, прибывшей на место через 40 минут после вызова. Эти сообщения стали причиной проведения проверки. Следователи планируют установить обстоятельства инцидента и детально изучить действия медицинского персонала.