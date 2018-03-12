Следователи возбудили дело в связи с отравлением таллием на авиазаводе в Таганроге

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 марта. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в связи с массовым отравлением таллием сотрудников авиазавода в Таганроге, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД России по Ростовской области.

Ранее сообщалось, что в крови у 28 из 37 обратившихся в лечебные учреждения сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева (ТАНТК) были обнаружены соли таллия - металла, который относится к высокотоксичным ядам. По словам главы администрации Таганрога Андрея Лисицкого, все обратившиеся за медпомощью уже выписаны из больниц. Отравившиеся проходили лечение в больнице скорой медицинской помощи (БСМП) Таганрога, Ростовской областной больнице, а также в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве.

"Сотрудники полиции провели проверку по факту отравления таллием работников ТАНТК им. Бериева. По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью)", - сказали в пресс-службе.

По данным руководства авиапредприятия, таллий не используется в производственном процессе. На заводе приняты необходимые меры безопасности. Все помещения, в которых трудились пострадавшие, проверены специалистами Роспотребнадзора.