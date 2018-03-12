Укравший топливо на 5 млн рублей житель Саратовской области получил четыре года колонии

МАЙКОП, 12 марта. /ТАСС/. Жителя Саратовской области, похитившего на 5 млн рублей топливо на АЗС в разных регионах России, суд в Адыгее приговорил к четырем годам лишения свободы, сообщила в понедельник ТАСС официальный представитель прокуратуры республики Ярослава Тараканова.

"Задержанный правоохранительными органами Адыгеи 30-летний житель Саратовской области признан виновным по ч. 4 ст. 158 УК РФ - "кража, совершенная в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору". За хищение дизтоплива на сумму 5 млн рублей он приговорен судом к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу", - сказала она.

В апреле 2016 года на АЗС в Московской области мужчина украл со стола кассира безлимитную пластиковую карту, предоставляющую возможность заправки дизельным топливом. В течение нескольких месяцев в разных российских регионах, в том числе и на территории Адыгеи, вместе с подельником он похищал топливо для продажи по заниженной цене водителям большегрузных машин, уточнила Тараканова.

"Такой же срок лишения свободы получил по приговору суда и его подельник - 21-летний житель Поволжья. Он был задержан при попытке воспользоваться безлимитной картой АЗС в Адыгее. Молодого человека осудили, а уже позже у силовиков появилась информация, что он действовал в сговоре. В результате и была доказана причастность к преступлению его 30-летнего сообщника", - добавила Тараканова.