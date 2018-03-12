Сноубордист погиб при падении в ущелье на Эльбрусе

НАЛЬЧИК, 12 марта. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тело сноубордиста, катавшегося вне маркированных трасс и упавшего в воду, сообщил ТАСС в понедельник начальник поисково-спасательного подразделения Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Адамей Джаппуев.

"В ущелье Гара Баши на склоне Эльбруса (высота над уровнем моря около 3,7 тыс. метров) спасатели обнаружили тело сноубордиста, который, во время внетрассового катания вылетел и упал в воду. Его спустили в Терскол в расположение отряда и передали правоохранительным структурам", - сказал Джаппуев, отметив, что личность погибшего не установлена.

Информация о ЧП поступила спасателям в 14:50 мск. Сообщалось, что на горе Эльбрус на высоте 3,7 тыс. - 3,8 тыс. метров горнолыжник упал в ущелье.