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Студент МГЮА приговорен к 160 часам исправработ за размещение в соцсети песен "Коловрата"

Происшествия
12 марта, 16:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Тексты рок-группы признаны экстремистскими

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МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Гагаринский суд Москвы в понедельник приговорил к 160 часам исправительных работ студента Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Владимира Комарницкого, признав его виновным по статье "Экстремизм" за размещение песен группы "Коловрат" в соцсети "Вконтакте". Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Гагаринский суд вынес обвинительный приговор по делу в отношении Комарницкого, он приговорен к 160 часам исправительных работ", - сказала собеседница агентства.

Согласно материалам дела, Комарницкий разместил песни группы "Коловрат", признанные экстремистскими, на своей странице в соцсети "Вконтакте". Комарницкий отрицает вину и утверждает, что музыкальные композиции были размещены им до признания их экстремистскими. Прокурор в ходе процесса просил осудить обвиняемого на два года колонии-поселения.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в Мосгорсуде.

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