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СК выясняет обстоятельства падения аэростата на трассу Тюмень - Тобольск

Происшествия
12 марта, 17:17 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 12, марта. /ТАСС

При крушении никто не пострадал

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ТЮМЕНЬ, 12 марта. /ТАСС/. Следователи Уральского следственного управления на транспорте СК РФ проводят проверку после крушения аэростата на трассе Тюмень - Тобольск. Об этом в понедельник сообщил ТАСС старший помощник руководителя Уральского следственного управления на транспорте СК РФ Дмитрий Лебедев.

"По данному факту проводится доследственная проверка. Сотрудники выясняют, как аэростат оказался на федеральной автодороге Тюмень - Тобольск. При крушении никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.

Как уточнил Лебедев, аэростат обнаружили на трассе 10 марта.

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