СК выясняет обстоятельства падения аэростата на трассу Тюмень - Тобольск

ТЮМЕНЬ, 12 марта. /ТАСС/. Следователи Уральского следственного управления на транспорте СК РФ проводят проверку после крушения аэростата на трассе Тюмень - Тобольск. Об этом в понедельник сообщил ТАСС старший помощник руководителя Уральского следственного управления на транспорте СК РФ Дмитрий Лебедев.

"По данному факту проводится доследственная проверка. Сотрудники выясняют, как аэростат оказался на федеральной автодороге Тюмень - Тобольск. При крушении никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.

Как уточнил Лебедев, аэростат обнаружили на трассе 10 марта.