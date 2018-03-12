Жителя Астрахани задержали в Москве за поджог входа в приемную ФСБ

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Полицейские задержали приезжего из Астрахани, устроившего поджог стены возле входа в приемную ФСБ на улице Кузнецкий Мост в Москве, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.

"Сотрудники полиции и ФСБ задержали 66-летнего жителя Астрахани, который облил горючей жидкостью стену возле входа в приемную ФСБ и устроил поджог", - сказал собеседник агентства.

По его словам, мужчина сообщил, что организовал поджог в знак протеста, однако комментировать свои действия более подробно отказался. При этом у мужчины изъяли плакат оппозиционного содержания. "Полицейские составили в отношении мужчины административный протокол по статье "Мелкое хулиганство", - отметил источник.