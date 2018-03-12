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Жителя Астрахани задержали в Москве за поджог входа в приемную ФСБ

Происшествия
12 марта, 17:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Мужчина сообщил, что устроил поджог в знак протеста, но комментировать свои действия более подробно отказался, рассказал источник в правоохранительных органах

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МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Полицейские задержали приезжего из Астрахани, устроившего поджог стены возле входа в приемную ФСБ на улице Кузнецкий Мост в Москве, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.

"Сотрудники полиции и ФСБ задержали 66-летнего жителя Астрахани, который облил горючей жидкостью стену возле входа в приемную ФСБ и устроил поджог", - сказал собеседник агентства.

По его словам, мужчина сообщил, что организовал поджог в знак протеста, однако комментировать свои действия более подробно отказался. При этом у мужчины изъяли плакат оппозиционного содержания. "Полицейские составили в отношении мужчины административный протокол по статье "Мелкое хулиганство", - отметил источник.

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