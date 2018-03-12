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Полиция ведет расследование в британском парламенте в связи с подозрительным предметом

Происшествия
12 марта, 17:35 дата обновления: 12 марта, 18:08 UTC+3

Правоохранители отметили, что два человека были госпитализированы "в качестве меры предосторожности"

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© EPA-EFE/NEIL HALL

ЛОНДОН, 12 марта. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Полиция ведет расследование в британском парламенте в связи с возможным инцидентом с неизвестным веществом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе законодательного органа. "Мы в курсе возможной ситуации с наличием подозрительного вещества", - рассказали в парламенте.

В лондонской полиции в свою очередь корреспондента ТАСС информировали, что речь идет "о подозрительной посылке", доставленной в здание Норман-Шоу. Таким образом, инцидент произошел не в историческом здании Вестминстерского дворца, где проходят заседания членов Палаты общин и Палаты лордов, а в здании через дорогу, где располагаются офисы депутатов.

"Полицейские эксперты прибыли на место, посылка изучается", - отметили в Скотленд-Ярде. При этом два человека были госпитализированы "в качестве меры предосторожности", - сообщили в полиции.

Эвакуации людей из здания не проводилось, хотя та часть, где произошел инцидент, оцеплена.

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