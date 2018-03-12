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СК возбудил дело о халатности после нападения бродячих собак на людей в Подмосковье

Происшествия
12 марта, 18:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Ранее сообщалось, что на мужчину в Истринском районе напала стая собак, от полученных ранений он скончался

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МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности после нападения на мужчину и женщину стаи бродячих собак в Истринском районе Подмосковья. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая смерть человека"). В рамках возбужденного уголовного дела следствию предстоит выяснить, имелись ли обращения граждан в администрацию о наличии в поселке стаи бродячих собак. Если имелись, то почему должностными лицами не были предприняты соответствующие меры реагирования", - сообщила Врадий.

Ночью 11 марта на 19-летнего жителя поселка Курсаково напала стая собак, когда он возвращался домой от железнодорожной станции. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

За несколько часов до этого нападения, по предварительным данным, эти же собаки напали на 26-летнюю местную жительницу. "Женщине удалось спастись благодаря мужчине, который вышел из своего дома и при помощи швабры отогнал животных, после чего занес пострадавшую в помещение и вызвал скорую помощь. К настоящему времени опрошена пострадавшая девушка и несколько местных жителей, которые сообщили, что в поселке знали о стае агрессивных собак и обходили их стороной", - сообщила представитель ГСУ.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и виновных лиц.

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