Житель Краснодара получил условный срок за контрабанду металла на 25 млн рублей

АСТРАХАНЬ, 12 марта. /ТАСС/. Советский районный суд Астрахани приговорил к условному сроку жителя Краснодарского края Леонида Савостова за попытку провести через границу Таможенного союза крупную партию стратегически важных ресурсов - лома черных металлов - на сумму свыше 25 млн рублей. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе УФСБ России по Астраханской области.

"Решением Советского районного суда жителю Краснодарского края Савостову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 3 месяца условно, с испытательным сроком 3 года. Мужчина признан виновным по статьям "Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов" и "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов"", - уточнили в пресс-службе.

Следствием установлено, что Савостов, являясь сотрудником одной из астраханских компаний, был причастен к незаконному перемещению через границу Таможенного союза лома черных металлов общей массой 3 тыс. тонн. Как уточнили ТАСС в пресс-службе, стоимость груза оценивается в сумму свыше 25 млн рублей, его должны были доставить в Пакистан. Незаконное перемещение стратегически важных ресурсов пресекли сотрудники регионального УФСБ.