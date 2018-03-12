Следователи возбудили дело на пытавших электорошокером полицейских в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 марта. ТАСС/. Сотрудники следственного управления СКР по Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении полицейских о превышении должностных полномочий после пыток электрошокером подростка в отделе полиции. Об этом сообщает пресс-служба управления.

"Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника и старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска отдела МВД России по Сальскому району по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "б" ч. 3 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". По данным следствия, в феврале 2018 года подозреваемые в рамках проверки сообщения о преступлении доставили в отдел полиции 16-летнего жителя Сальского района, где с целью получения признательных показаний причинили ему множественные телесные повреждения специальным средством - электрошоковым устройством, а также нанесли удары руками по голове", - говорится в сообщении.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Прокуратура города взяла под контроль ход расследования дела.