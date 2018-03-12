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НТВ пока не будет принимать меры в связи с угрозами своему корреспонденту в Лондоне

Происшествия
12 марта, 21:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Руководство телеканала подчеркнуло, что оно постоянно находится на связи с Елизаветой Герсон

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МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Телекомпания НТВ пока не планирует принимать меры в связи с угрозами в адрес корреспондента в Лондоне Елизаветы Герсон. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе телеканала.

"Безусловно, с Елизаветой мы постоянно на связи, - сказал собеседник ТАСС. - Пока каких-то мер принимать не планируем". "Надеемся, что ситуация дальше угроз по-видимому от не очень адекватного человека не пойдет", - отметили в пресс-службе.

Ранее Герсон сообщила ТАСС, что неизвестный угрожал ей за освещение истории с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Аноним написал письмо с предупреждением: "Ты, которая зарабатываешь в России пером, умрешь в Британии от меча".

Герсон работает в британском отделении НТВ с 2015 года, а в самом Соединенном королевстве - с 2013 года.

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