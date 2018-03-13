В полиции заявили, что три случая взрыва посылок в Остине связаны между собой

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы Остина (штат Техас) разыскивают ответственного за организацию трех взрывов, при которых два человека погибли и столько же получили ранения. Об этом заявил в понедельник шеф городской полиции Брайан Мэнли на пресс-конференции, которую транслировали в Twitter.

"Мы считаем, что эти инциденты связаны", - сказал страж порядка. Как пояснил Мэнли, во всех трех случаях у жилых домов оставляли посылки, которые взорвались после того, как их открыли или подняли. Посылки не были доставлены по почте или какой-либо курьерской службой.

Первый такой случай произошел 2 марта, тогда погиб мужчина. Второй - рано утром в понедельник, погиб 17-летний подросток и пострадала женщина. Спустя несколько часов случился третий инцидент, была ранена 75-летняя пенсионерка. Пострадавшие госпитализированы.

"Это довольно мощные взрывные устройства, - сообщил Мэнли. - Нужны определенные навыки, чтобы успешно собрать их, чтобы они детонировали". По словам шефа полиции, бомбы, о которых идет речь, "могут сработать в различных случаях - если передвинуть их или открыть [посылку]".

"Мы сформировали группу, которая будет работать, пока мы не завершим расследование и не арестуем того или тех, кто несет ответственность за это", - добавил Мэнли. Он отметил, что в разбирательстве участвуют сотрудники ФБР и ряд других ведомств, в город прибыли дополнительные группы саперов. Мэнли рекомендовал жителям не открывать подозрительные посылки, в особенности поступившие от незнакомых адресатов.

Мэнли уточнил, что мотивы того, кто оставил посылки, пока неизвестны. Как отметил полицейский, пока нет причин полагать, что преступник руководствовался какой-то определенной идеологией. Он не исключил, что речь может идти о преступлении на почве расовой ненависти, так как в первых двух случаях погибли афроамериканцы, а в третьем пострадала женщина латиноамериканского происхождения. По словам Мэнли, иных связей между пострадавшими пока не обнаружено.