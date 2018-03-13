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Приговор россиянину Мартышеву вынесут в США в июле

Происшествия
13 марта, 2:02 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 13, марта. /ТАСС

Подсудимый признал вину по двум пунктам обвинения

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НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Приговор гражданину России Юрию Мартышеву, признавшему в понедельник в суде города Александрия (штат Вирджиния) вину в совершении компьютерных взломов, будет вынесен в июле. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил адвокат подсудимого Алексей Тарасов.

"Юрий Мартышев признал свою вину по двум пунктам обвинения, - сказал он. - Вынесение приговора по его делу ожидается 6 июля. По одному из пунктов обвинения ему грозит десятилетнее тюремное заключение, по второму - на срок до пяти лет".

Мартышев в июле прошлого года был выдан властями Латвии в США. Как следует из документов суда, он согласился признать вину по двум пунктам обвинительного заключения, которые инкриминируют ему преступный сговор, а также оказание содействия и соучастие в компьютерном взломе. В обмен на признание подсудимого суд согласился снять с него остальные два пункта обвинения.

Мартышев будет обязан возместить ущерб в размере как минимум $125,7 тыс., а также сдать правоохранительным органам весь инструментарий и технику, которая применялась при совершении преступления.

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