Приговор россиянину Мартышеву вынесут в США в июле

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Приговор гражданину России Юрию Мартышеву, признавшему в понедельник в суде города Александрия (штат Вирджиния) вину в совершении компьютерных взломов, будет вынесен в июле. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил адвокат подсудимого Алексей Тарасов.

"Юрий Мартышев признал свою вину по двум пунктам обвинения, - сказал он. - Вынесение приговора по его делу ожидается 6 июля. По одному из пунктов обвинения ему грозит десятилетнее тюремное заключение, по второму - на срок до пяти лет".

Мартышев в июле прошлого года был выдан властями Латвии в США. Как следует из документов суда, он согласился признать вину по двум пунктам обвинительного заключения, которые инкриминируют ему преступный сговор, а также оказание содействия и соучастие в компьютерном взломе. В обмен на признание подсудимого суд согласился снять с него остальные два пункта обвинения.

Мартышев будет обязан возместить ущерб в размере как минимум $125,7 тыс., а также сдать правоохранительным органам весь инструментарий и технику, которая применялась при совершении преступления.