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Адвокат не смог поговорить с россиянкой Осиповой, находящейся в тюремной больнице в Техасе

Происшествия
13 марта, 2:24 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 13, марта. /ТАСС

Алексей Тарасов не объяснил, почему общение не состоялось

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НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Адвокат Алексей Тарасов, представляющий в США интересы российской гражданки Богданы Осиповой, обвиняемой в вывозе за пределы Соединенных Штатов своих собственных детей, не смог поговорить со своей подзащитной. Об этом юрист сообщил корреспонденту ТАСС в понедельник.

На прошлой неделе адвокат прибыл в штат Техас, чтобы поговорить с Осиповой. "Разговора не было", - сказал Тарасов, не уточнив причин того, почему общение не состоялось.

Ранее адвокат сообщил, что Осипова находится в федеральной тюремной больнице в Техасе. По словам юриста, в середине февраля суд принял решение продлить ее лечение на четыре месяца. "Мы будем добиваться перевода ее в частное медучреждение", - сообщил тогда Тарасов, подчеркнув, что на этот период "судебный процесс над ней неактивен".

Как сообщил ранее в беседе с корреспондентом ТАСС осведомленный дипломатический источник, Осипова, имеющая гражданство РФ и США, была задержана агентами ФБР в городе Уичито (штат Канзас) 29 сентября 2017 года. Источник пояснил, что женщина, фигурирующая в судебных документах под фамилией бывшего мужа (Мобли), якобы вывезла из США в Россию своего ребенка без согласования с другим родителем, а суд в США постановил, что он должен находиться с отцом. Собеседник агентства рассказал, что ее второй ребенок родился в России. По словам родственников, российский суд вынес решение о том, что дети должны проживать вместе с матерью.

Генеральное консульство России в Хьюстоне (Техас), по словам источника, постоянно следит за этим делом и поддерживает постоянный контакт с родственниками и адвокатами Осиповой.

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