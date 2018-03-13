Судебные медики не имеют отношения к найденным в Хабаровске человеческим останкам

ХАБАРОВСК, 13 марта. /ТАСС/. Утверждение представителей следствия о ненадлежащей утилизации частей человеческих рук, найденных на берегу одной из проток реки Амур, не имеет под собой оснований. Об этом сообщается на сайте минздрава Хабаровского края.

Фрагменты человеческих рук нашли на берегу одной из проток Амура в границах Хабаровска в середине прошлой недели. По версии следствия, фрагменты ранее были объектами судебно-медицинские исследований, их изучали для получения информации по неопознанным трупам. Фрагменты были утилизированы не предусмотренным законом способом.

"Бюро судебно-медицинских экспертиз Министерства здравоохранения Хабаровского края к данному происшествию не имеет никакого отношения, так как утилизацией биологических материалов не занимается", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что утилизацию фрагментов тел на контрактной основе выполняют коммерческие организации по оказанию ритуальных услуг и за их действия Бюро судебно-медицинской экспертизы ответственности не несет.

В настоящее время, уточняется в сообщении, руководство бюро оказывает следствию поддержку с целью установления всех обстоятельств случившегося.