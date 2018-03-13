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На Камчатке врачи провели неудачную операцию ребенку на мозге

Происшествия
13 марта, 6:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Как сообщили в региональном управлении СК, операция вызывала у семилетней девочки расстройство личности

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ТАСС, 13 марта. Операция на мозге семилетней девочки в Петропавловске-Камчатском привела к необратимым последствиям для ее организма и расстройству личности, что стало поводом для возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей"). Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета по Камчатскому краю Елена Матафонова.

"Врачи Камчатской краевой больницы имени Лукашевского провели операцию по извлечению ранее поставленного шунта из головы девочки. После операции у ребенка развились неврологические осложнения, повлекшие органическое расстройство личности и поведения вследствие дисфункции головного мозга", - рассказала Матафонова.

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, кроме того, устанавливается круг причастных лиц. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщила собеседница агентства.

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