Во Владивостоке затонул плавучий док

ВЛАДИВОСТОК, 13 марта. /ТАСС/. Плавучий док затонул во Владивостоке, пострадавших и разлива топлива нет, сообщили во вторник ТАСС в Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) Владивосток.

"12 марта примерно в 4 часа утра (местного времени, около 21:00 мск 11 марта) в ОАО "Дальзавод" у причала, арендуемого ЗАО "Римско" из-за поступления воды в корпус затонул и лег на грунт плавдок ПД-32, принадлежащий ООО "Инто", - сообщил собеседник.

Он добавил, что загрязнения акватории нет, т. к. на плавдоке не было горюче-смазочных материалов. Все плавсредства в районе стоянки дока были своевременно выведены, поэтому они также не пострадали. Судовладелец планирует подъем судна, сказал собеседник.