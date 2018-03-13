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Во Владивостоке затонул плавучий док

Происшествия
13 марта, 6:11 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 13, марта. /ТАСС

Загрязнения акватории нет, так как на судоремонтном средстве не было горюче-смазочных материалов

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ВЛАДИВОСТОК, 13 марта. /ТАСС/. Плавучий док затонул во Владивостоке, пострадавших и разлива топлива нет, сообщили во вторник ТАСС в Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) Владивосток.

"12 марта примерно в 4 часа утра (местного времени, около 21:00 мск 11 марта) в ОАО "Дальзавод" у причала, арендуемого ЗАО "Римско" из-за поступления воды в корпус затонул и лег на грунт плавдок ПД-32, принадлежащий ООО "Инто", - сообщил собеседник.

Он добавил, что загрязнения акватории нет, т. к. на плавдоке не было горюче-смазочных материалов. Все плавсредства в районе стоянки дока были своевременно выведены, поэтому они также не пострадали. Судовладелец планирует подъем судна, сказал собеседник.

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