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В Мексике задержан один из главных фигурантов дела о похищении 43 студентов в 2014 году

Происшествия
13 марта, 6:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

В 2017 году по этому делу были задержаны более 130 подозреваемых

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ТАСС, 13 марта. Полиция Мексики задержала Эрика Уриэля, подозреваемого в причастности к похищению 43 студентов в городе Игуала в сентябре 2014 года. Об этом в понедельник сообщило агентство Notimex со ссылкой на мексиканскую Генпрокуратуру.

По данным агентства, Уриэль играл "одну из решающих ролей в похищении студентов". За него и других причастных к делу была назначена награда в полтора миллиона песо (более $80 тысяч).

В 2017 году по этому делу были задержаны более 130 подозреваемых.

В конце сентября 2014 года коррумпированные полицейские и группа преступников открыли огонь по студенческой демонстрации в Игуале в штате Герреро. Жертвами нападения стали шесть человек, 25 получили ранения. Еще 43 студента считались пропавшими без вести.

Следствию удалось установить, что полицейские передали их боевикам группировки "Геррерос унидос". Арестованные члены этой банды признались, что убили молодых людей и сожгли их тела.

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