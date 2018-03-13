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Прокуратура начала проверку по факту схода грузовых вагонов в Красноярском крае

Происшествия
13 марта, 6:43 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 13, марта. /ТАСС

В результате инцидента никто не пострадал

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КРАСНОЯРСК, 13 марта. /ТАСС/. Красноярская транспортная прокуратура начала проверку по факту схода семи грузовых вагонов в Красноярском крае, из-за чего было задержано движение нескольких пассажирских поездов. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Ранее на перегоне Камарчага - Таежный сошли с рельсов семь вагонов с углем, следовавших на Ачинский глиноземный комбинат. Из-за инцидента задержалось движение пяти пассажирских поездов дальнего следования. Движение на этом участке Трансиба частично восстановили утром во вторник.

"Организована проверка по факту схода вагонов грузового поезда. По окончании будет дана оценка деятельности работников железнодорожного транспорта по исполнению требований федерального законодательства", - сообщили в пресс-службе.

В понедельник на перегоне Камарчага - Таежный Красноярской железной дороги с путей сошли семи груженных углем вагонов хвостовой части грузового поезда. Жертв и пострадавших нет.

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