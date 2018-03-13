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Два человека пострадали в результате столкновения грузовиков на Ленинградском шоссе

Происшествия
13 марта, 8:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Источник в экстренных службах сообщил, что один грузовик отбросило на подземный переход

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МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Столкновение двух грузовых автомобилей произошло на Ленинградском шоссе в Москве, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного управления ГИБДД РФ.

"Автомобили Hyundai Porter и "КамАЗ" столкнулись вблизи д. 112 по Ленинградскому шоссе", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, в результате происшествия пострадали два человека.

Источник в экстренных службах сообщил, что один из грузовиков отбросило на подземный переход.

"В результате столкновения один из автомобилей ударился об ограждение подземного перехода. Часть ограждения разрушена", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что никто из пешеходов не пострадал.

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